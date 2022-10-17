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    قتلى وجرحى في صفوف الجيش السوري إثر استهداف سيارة عسكرية بعبوة ناسفة غربي درعا

    منذ 51 دقيقة
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