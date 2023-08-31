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التحكم المروري: قتيل و4 جرحى في 4 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2023 8:21 صباحًا
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