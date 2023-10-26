الجمعة 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 27 أكتوبر 2023
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قصف إسرائيلي بقذيفتين حارقتين على تلة اللبونة قرب الناقورة
منذ يوم واحد
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