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    قصف صباحي استهدف مرتفعات حلتا وكفرشوبا في القطاع الشرقي

    منذ 55 دقيقة
    آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2023 9:30 صباحًا
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