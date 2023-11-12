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قصف صباحي استهدف مرتفعات حلتا وكفرشوبا في القطاع الشرقي
منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2023 9:30 صباحًا
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