الثلاثاء 27 ذو القعدة 1445 ﻫ - 4 يونيو 2024
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قصف لاطراف بلدة طيرحرفا ووادي زبقين جنوبي لبنان
منذ ساعتين
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