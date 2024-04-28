الأحد 19 شوال 1445 ﻫ - 28 أبريل 2024
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أخبار لبنان
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
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قصف لجبل بلاط وأطراف راميا تزامنا مع القاء قنابل مضيئة في سماء المنطقة
منذ ساعتين
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