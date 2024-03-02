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    قصف مدفعي إسرائيلي على الأحياء الجنوبية الغربية لبلدة ميس الجبل في جنوب لبنان واندلاع حريق في المكان

    منذ ساعة واحدة
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