الأحد 2 رجب 1445 ﻫ - 14 يناير 2024 |
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    قصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدة كفرشوبا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

    منذ ساعة واحدة
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