الأحد 30 ربيع الأول 1445 ﻫ - 15 أكتوبر 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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قصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدة مروحين في القطاع الغربي جنوبي لبنان
منذ 45 ثانية
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