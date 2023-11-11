السبت 27 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 11 نوفمبر 2023 |
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    قصف مدفعي إسرائيلي على مرتفعات حلتا

    منذ ساعة واحدة
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