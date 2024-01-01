الأثنين 19 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 1 يناير 2024 |
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    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف الجبين في القطاع الغربي

    منذ 48 دقيقة
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