الثلاثاء 30 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 14 نوفمبر 2023 |
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    قصف مدفعي على منطقة الغابة بين ‌عيترون ومارون الراس وأطراف ‌ميس الجبل لجهة وادي السلوقي

    منذ 45 دقيقة
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