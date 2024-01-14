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قصف مدفعي معادٍ استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي الظهيرة ويارين
منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 14 - يناير - 2024 10:45 صباحًا
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