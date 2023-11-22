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    قصف مدفعي معاد مباشر وعنيف لمحيط بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا وشمع وعيتا الشعب ورميش والضهيرة وشيحين وياطر في القطاعين الغربي والأوسط ويسمع دوي القصف لشدته حتى مدينة صور

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2023 12:26 مساءً
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