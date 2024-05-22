الأربعاء 14 ذو القعدة 1445 ﻫ - 22 مايو 2024 |
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    قصف معاد استهدف تلة العزية باتجاه ديرميماس

    منذ 15 دقيقة
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