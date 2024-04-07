الأثنين 28 رمضان 1445 ﻫ - 8 أبريل 2024 |
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    قطع أوتوستراد جبيل بالاتجاهين احتجاجاً على خطف منسق القوات في جبيل باسكال سليمان

    منذ دقيقة واحدة
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