الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
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    قطع الطريق أمام المحكمة العسكرية من عدد من الأهالي يطالبون بالافراج عن 9 من ابنائهم أوقفوا منذ شهر وبعضهم يعاني من مشاكل صحية

    منذ ساعة واحدة
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