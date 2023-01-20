الجمعة 27 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 20 يناير 2023 |
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    قطع الطريق أمام مدخل مجلس النواب في شارع بلدية بيروت من قبل عدد من الناشطين الذين افترشوا الارض تضامنا مع النائبين المعتصمين وللمطالبة بالاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية

    منذ ساعتين
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