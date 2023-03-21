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    قطع محتجون على تفلت سعر الدولار وارتفاع اسعار السلع طريق السويقة الجسرين في طرابلس بحاويات النفايات والحجارة

    منذ 36 دقيقة
    آخر تحديث: 21 - مارس - 2023 12:09 مساءً
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