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قطع محتجون على تفلت سعر الدولار وارتفاع اسعار السلع طريق السويقة الجسرين في طرابلس بحاويات النفايات والحجارة
منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 21 - مارس - 2023 12:09 مساءً
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