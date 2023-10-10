الثلاثاء 25 ربيع الأول 1445 ﻫ - 10 أكتوبر 2023 |
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    قطع طريق خلدة باتجاه بيروت من قبل عرب خلدة على خلفية قيام آلية بدهس شخص منهم ثمّ فرت من المكان

    منذ 37 ثانية
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