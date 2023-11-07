الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 7 نوفمبر 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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قطع طريق عام النبطية مرجعيون محلة الخردلي من قبل الجيش اللبناني بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة
منذ دقيقتين
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