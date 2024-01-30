الأربعاء 18 رجب 1445 ﻫ - 31 يناير 2024 |
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    قناة سي بي إس عن مسؤول أمريكي: واشنطن أرسلت دفاعات جوية إضافية للقاعدة التي تعرضت لهجوم شمال شرق الأردن

    منذ ساعة واحدة
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