الخميس 18 رجب 1444 ﻫ - 9 فبراير 2023
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الصحافة
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قنصلية أفغانستان في إسطنبول تعلن عن مقتل 200 أفغاني جراء الزلزال في تركيا
منذ 48 دقيقة
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