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    قوات الأمن السورية في اللاذقية تلقي القبض على مالك أبو صالح متزعم "غرفة عمليات الساحل"

    منذ 3 ساعات
    آخر تحديث: 27 - يوليو - 2025 10:31 صباحًا
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