الثلاثاء 19 ذو الحجة 1445 ﻫ - 25 يونيو 2024 |
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    قوات الأمن في كينيا تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين على مشروع قانون ينص على فرض ضرائب جديدة

    منذ 7 دقائق
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