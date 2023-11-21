الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 21 نوفمبر 2023 |
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    قوات الاحتلال قصفت محيط طيرحرفا وألقت قنابل مضيئة فوق القطاعين الغربي والأوسط

    منذ 32 دقيقة
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