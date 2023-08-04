الجمعة 17 محرم 1445 ﻫ - 4 أغسطس 2023 |
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    قوات الدعم السريع السودانية: انضمام 3 من ضباط وضباط صف الجيش إلى قواتنا في قطاع جنوب دارفور

    منذ 4 دقائق
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