السبت 24 رمضان 1444 ﻫ - 15 أبريل 2023
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قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على المطار الحربي بمدينة مروي
منذ 37 دقيقة
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