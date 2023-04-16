الأحد 25 رمضان 1444 ﻫ - 16 أبريل 2023
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قوات الدعم السريع في السودان تعلن السيطرة على برج البحرية التابع للقيادة العامة بالخرطوم
منذ ساعة واحدة
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