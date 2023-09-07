الخميس 22 صفر 1445 ﻫ - 7 سبتمبر 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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قوات الدعم السريع: قرار العقوبات الأميركي يصعب عملية تحقيق السلام الشامل في السودان كون الولايات المتحدة تلعب دور الوسيط
منذ 56 دقيقة
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