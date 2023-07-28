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    قوات الدعم السودانية استخدمت صواريخ كورنيت لأول مرة لضرب قاعدة وادي سيدنا الجوية

    منذ 49 دقيقة
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