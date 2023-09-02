السبت 17 صفر 1445 ﻫ - 2 سبتمبر 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
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قوات سوريا الديمقراطية: الاشتباكات تجري ضد عناصر موالية لتركيا ولا خلاف مع عشائر دير الزور
منذ 36 دقيقة
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