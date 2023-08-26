السبت 10 صفر 1445 ﻫ - 26 أغسطس 2023
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قوة إسرائيلية تمشط الطريق العسكرية بين تلال العديسة وبوابة فاطمة وصولاً حتى جسر الخرار وتلة الشريفي في خراج بلدة الخيام
منذ 3 دقائق
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