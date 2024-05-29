الخميس 21 ذو القعدة 1445 ﻫ - 30 مايو 2024
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قوى أوروبية تسعى لاتخاذ إجراء ضد إيران في اجتماع وكالة الطاقة الذرية
منذ ساعتين
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