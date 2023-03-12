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    قوى الأمن الداخلي: منع المرور على جسر المشاة في نهر الموت الّذي تضرّر من جرّاء اصطدام شاحنة

    منذ ساعة واحدة
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