السبت 7 صفر 1444 ﻫ - 3 سبتمبر 2022 |
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    قوى الإطار التنسيقي عقدت الليلة الماضية اجتماعا أكدت فيه التمسك بمرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني

    منذ ساعتين
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