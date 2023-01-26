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    قيادة الجيش: بتاريخ 26 /1 /2023 اعتباراً من الساعة 03.20 ولغاية الساعة 09.35 تم تسجيل خرقين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة من قبل زورقين حربيين تابعين للعدو الإسرائيلي لمسافة أقصاها 500 متراً

    منذ ساعة واحدة
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