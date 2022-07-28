الخميس 29 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
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    قيادة الجيش: بمنع استعمال الطائرات المسيّرة (Drone) فوق مناطق (بيروت وضواحيها، بعبدا، الحازمية، اليرزة، الفياضية، عاليه) الجمهور وذلك بتواريخ 29 و30 / 7 / 2022 و 1 / 8 / 2022.

    منذ ساعة واحدة
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