    قيادة الجيش: ستقوم منظمة غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات الجيش الإسرائيلي ما بين الساعة 9.30 والساعة 12.00 في حقل بليدا - مرجعيون‎

    منذ 14 دقيقة
