الخميس 13 ذو الحجة 1445 ﻫ - 20 يونيو 2024
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قيادي في أنصار الله للجزيرة: استهداف السفينة تم بزورق مفخخ وصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة
منذ ساعتين
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