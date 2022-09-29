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    كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية الأميركية: إيران تواصل زعزعة أمن الشرق الأوسط

    منذ 4 دقائق
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