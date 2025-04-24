الخميس 26 شوال 1446 ﻫ - 24 أبريل 2025
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سياسات وقرارات
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كبير مسؤولي شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية: نحث سلطات سوريا على اتباع سياسات تعزز السلم الأهلي والوحدة ونرحب بتعاونهم مع مفتشي حظر الأسلحة الكيميائية
منذ 10 دقائق
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