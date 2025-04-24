الخميس 26 شوال 1446 ﻫ - 24 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    كبير مسؤولي شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية: نحث سلطات سوريا على اتباع سياسات تعزز السلم الأهلي والوحدة ونرحب بتعاونهم مع مفتشي حظر الأسلحة الكيميائية

    منذ 10 دقائق
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      وزير الدفاع ميشال منسى
      قرار هام لوزير الدفاع يتعلق بتراخيص حمل الأسلحة.. إليكم التفاصيل!
      الإعلامي السوري صبحي العطري
      صدمة كبيرة بالوسط الفني.. رحيل الإعلامي السوري صبحي العطري
      مؤشر زلزال
      هل يُؤثّر زلزال اسطنبول على لبنان؟