الأحد 30 ربيع الأول 1445 ﻫ - 15 أكتوبر 2023 |
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    كتائب القسام-لبنان تعلن قصف مستوطنتي "شلومي" و "نهاريا" ومحيطهما بـ20 صاروخاً رداً على القصف الإسرائيلي بحق أهل غزة

    منذ ساعة واحدة
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