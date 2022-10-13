الخميس 17 ربيع الأول 1444 ﻫ - 13 أكتوبر 2022
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منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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كتلة الاعتدال الوطني تزور نواب التغيير: لإنتاج رئيس صُنع في لبنان يحافظ على البلد ويعيد الثقة العربية والدولية بلبنان
منذ ساعة واحدة
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