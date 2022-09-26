الأثنين 30 صفر 1444 ﻫ - 26 سبتمبر 2022 |
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    كتلة "الجمهورية القوية" تقترح إعادة العمل بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الرواتب والأجور والهيئة العامة تقر الاقتراح

    منذ 52 دقيقة
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