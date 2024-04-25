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    كشفت مصادر قيادية لـ"الجديد"، بأن "الطرف الفرنسي سيسلم لبنان المسودة الجديدة للطرح الفرنسي خلال 48 ساعة وقبيل وصول وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه"

    منذ ساعة واحدة
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