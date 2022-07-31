الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
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    كشفت معلومات mtv أنه صودف وجود المبعوث الأميركي آموس هوكستين ووزير الطاقة وليد فياض على الطائرة نفسها الآتية من اليونان إلى بيروت وسيتجهان سوياً إلى وزارة الطاقة حيث يستأنف هوكستين زيارته بيروت

    منذ ساعة واحدة
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