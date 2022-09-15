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    كل معامل توليد الكهرباء في لبنان خارج الخدمة إلا معمل الليطاني وهو معمل كهرمائي بإنتظار الفيول العراقي في أواخر شهر أيلول

    منذ ساعة واحدة
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