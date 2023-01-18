الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
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    كمال حايك بعد جلسة مجلس الوزراء: تحويل الدولارات من مصرف لبنان لمؤسسة كهرباء لبنان موضوع اساسي ولدينا 800 مليار ليرة لبنانية في حساب البنك المركزي ولن نستفيد بشيء إذا لم نحول هذا المبلغ إلى دولار

    منذ ساعتين
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