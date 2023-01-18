الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
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    كمال حايك: مؤسسة كهرباء لبنان لن تتعهد بشيء لا يمكن تنفيذه

    منذ ساعتين
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